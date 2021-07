Robin Grossmann rejoint le HC Bienne en provenance du Lausanne HC avec effet immédiat. Le hockeyeur de 33 ans a paraphé un contrat de trois ans avec la formation seelandaise de National League, selon un communiqué diffusé mardi par le HCB. « Robin est un défenseur complet, polyvalent et un excellent patineur. Avec ses qualités techniques et son expérience, il sera un renfort important pour notre équipe », s'est réjoui le directeur technique du HCB Martin Steinegger. Tout au long de sa carrière, Robin Grossmann a griffé la glace sous les couleurs de Kloten, Davos, Zoug, et donc Lausanne. Il avait déjà porté le chandail biennois pour quelques matchs dans l'ancien championnat de Ligue nationale B. C'était entre 2006 et 2008. /comm-oza