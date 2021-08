La rentrée des classes du HC Bienne avec son professeur

Le contingent a passablement changé à l'intersaison avec l'arrivée de trois nouveaux joueurs étrangers et le retour du Biennois Gaëtan Haas notamment, après deux saisons passées en NHL. « On a de la profondeur, de l’expérience et de la jeunesse », estime le capitaine Kevin Fey. Le HC Bienne visera mieux que la saison dernière, après son élimination au stade des pré-playoff. /mmi