Le HC Bienne éteint son voisin

Le HC Bienne s’offre un 1er succès estival face à un club suisse. Après avoir perdu face à La Chaux-de-Fonds, Langnau et Langenthal, il s’est offert le scalp d’Ajoie 4-1 vendredi soir à Yverdon. Ce match de préparation s’est joué dans le cadre de la Coupe des Bains. C’est pourtant le néo-promu en National League de hockey sur glace qui a ouvert la marque à la 5e minute de jeu. Le HCB a répliqué 5’ plus tard avant de s’envoler dans le tiers intermédiaire en marquant trois fois. Les réussites des « rouge et jaune » ont été marquées par Viktor Lööv (10e), Michael Hügli (22e en supériorité numérique), Jere Sallinen (33e) et Luca Cunti (34e).

La troupe d’Antti Törmänen va encore disputer deux matches de préparation avant le coup d’envoi du championnat. Ce sera mardi face à Ambri et jeudi face à Villach. /msc