Bienne sort vainqueur du chaudron jurassien

Il était tant attendu après avoir tellement manqué la saison dernière. Le public, ces quelques 3'325 spectateurs massés dans la nouvelle patinoire de Porrentruy, a offert à la reprise de la National League l’un des plus beaux baptêmes qui soit. Dans une ambiance de folie et au terme d’un match difficile, le HC Bienne a néanmoins dominé le HC Ajoie 3-1 pour la première journée de championnat.





Bienne en réussite dans ses temps faibles

Mais que ce fut dur face à des Jurassiens qui, comme l’on pouvait s’y attendre, ont mis du cœur à l’ouvrage et une intensité remarquable pour leur retour en National League, 28 ans après. Si bien que le promu tenait parfaitement le choc 0-0 à la fin du premier tiers de ce derby face à des Seelandais qui s’étaient tout de même procurés plus d’occasions (17 tirs à 8). Les débats se sont encore davantage équilibrés au retour des vestiaires mais le HCB a su porter une première estocade alors qu’il était en souffrance. Gaëtan Haas a trouvé d’un tir croisé magnifique le petit filet d’un Tim Wolf jusque-là héroïque et infranchissable (33e).

Puis, à nouveau acculés sur leur but, les Seelandais ont sorti un contre assassin conclu par Fabio Hofer avec beaucoup de sang froid (37e).







Chaud jusqu’au bout

Un break heureux au vu des événements mais de courte durée puisque Daniel Eigenmann a réduit l’écart juste avant la pause d’un tir à la ligne bleue dans une ambiance incandescente. Bienne a su résister malgré l’intensité folle mise par les Ajoulots qui ont encore fait trembler la défense seelandaise dans les dernières minutes sur une supériorité numérique. Jusqu’au moment choisi par Mike Künzle pour marquer dans le but vide à deux secondes de la sirène, assurant ainsi trois premiers trois acquis dans la douleur. Le HCB a en revanche perdu Luca Cunti sur blessure en cours de match avant de retrouver, enfin, son public vendredi soir face à Lausanne. /jpi