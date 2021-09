Une reprise riche en émotions

On peut franchement appeler ça un nouveau départ, dont le HC Bienne profiterait volontiers pour faire oublier la désillusion de la saison dernière et la qualification ratée pour les play-off. Sur le papier déjà, l’équipe a pas mal bougé à l’intersaison avec une dizaine de départs pour sept arrivées dont trois nouveaux étrangers. « Ce n’est plus la même équipe, de bons transferts ont été faits. On a plus de profondeur, peut-être plus de caractère. On a un groupe très jeune avec un bon mélange de vieux ! », résume l’ex-capitaine et défenseur Kevin Fey. La préparation a pourtant été mitigée avec cinq victoires et cinq défaites, mais le nouveau capitaine biennois Gaëtan Haas n’y prête pas plus attention. « Ça reste une préparation et jamais une équipe n’a gagné le championnat en préparation ! On est sur le bon chemin. Le but n’est pas d’être tout de suite au meilleur de notre forme mais d’arriver prêt pour les play-off. Mais on se sent prêt à attaquer et oui, j’ai un bon sentiment avec cette équipe », souffle l’attaquant de retour au bercail après une saison difficile en NHL.







« On était peut-être trop joueur, on a essayé de corriger un peu cela »



Une équipe à qui l’on reprochait quelques excès de jeu l’an dernier, ce que la direction sportive a justement essayé de modifier avec le recrutement. « L’année passée on était peut-être trop joueur, trop artiste. On a essayé de corriger un peu cela, on a globalement plus de stabilité. Avec les renforts, sur le papier, c’est réussi. Mais il faut voir maintenant sur la glace », sourit Martin Steinegger. L’entraîneur Antti Törmänen, lui aussi au style finlandais très joueur, devra s’adapter à ces ajustements après une année durant laquelle il n’a pas lâché le hockey et suivi de nombreux matches. « J’ai tenté d’apporter des idées sur la base de ces observations. J’ai aussi vu des joueurs se développer et je sais qu’il y a un pallier à franchir », lâche le technicien nordique. Tous les ingrédients pour un beau lever de rideau sont en tout cas réunis. /jpi