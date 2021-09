Une victoire au forceps pour le HC Bienne

Deux sur deux pour le HC Bienne dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les Seelandais ont pris la mesure de Lausanne 3-2 vendredi soir à la Tissot Arena. Ils ont ainsi confirmé leur victoire initiale décrochée mardi contre Ajoie.

Si le LHC s’est montré d’entrée plus incisif, le HCB a, lui, fait preuve de réalisme. Rajala a tout d’abord montré qu’il retrouvait son punch et son efficacité en expédiant un missile magistral dans les filets de Stephan. Puis Brunner s’est montré opportuniste pour doubler la mise en profitant d’un cafouillage de la défense vaudoise.

Pas récompensé pour sa débauche d’énergie dans le premier tiers, Lausanne ne s’est pas mis à douter pour autant. Les Lions ont remis la compresse durant la deuxième période et les Biennois se sont mis à « ronronner ». Gernat et Sekac ont ainsi pu ramener le score à 2-2. Tout était à refaire pour l’équipe d’Antti Törmänen. Heureusement, les « rouge et jaune » ont trouvé un nouveau souffle pour élever considérablement leur niveau de jeu dans le dernier « vingt ». Et c’est l’excellent Finlandais Sallinen qui a délivré la Tissot Arena en allant battre Stephan, après avoir été servi délicieusement par Rathgeb.

Deux matches, six points : le HC Bienne est sur les bons rails. Il tentera de réaliser la passe de trois ce samedi sur la glace de Rapperswil (match à suivre en direct sur RJB dès 19h30). /rch