Un jeune défenseur prêté par Bienne au HC Ajoie

Pas suffisamment garni dans son secteur défensif, le HC Ajoie a enrôlé le jeune défenseur biennois Even Helfer pour étoffer son arrière-garde dès ce mardi pour la réception du HC Lugano à Porrentruy (19h45). Ce jeune Jurassien de 19 ans, passé par Delémont et formé au HC Ajoie, est mis à disposition par le HC Bienne via une licence A, valable pour plusieurs rencontres. Il a inscrit l’an dernier 17 points en 44 matches avec les U20 Elite seelandais.