La Tissot Arena (légèrement) boudée

Cette situation n’est pas une surprise pour le HC Bienne. Les dirigeants « rouge et jaune » s’y attendaient et ont établi un budget en conséquence. Ils n’ont aucune crainte pour les finances du club, même si ce recul venait à perdurer. Et l’arrivée des tests payants n’y changent rien. « Lors du dernier match, nous avons eu moins de 200 tests effectués à la patinoire », note Daniel Villard. Le manager du HCB se veut résolument optimiste pour les prochaines semaines et les prochains mois. /msc