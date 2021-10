Le HC Bienne s’impose en patron

Le HC Bienne reprend son trône. La troupe d’Antti Törmänen a facilement pris la mesure, mardi soir à l’Ilfishalle, des Langnau Tigers 4-1 en National League de hockey sur glace. Grâce à ce succès, le HCB se hisse à la première place du classement avec un point d’avance sur Fribourg-Gottéron, mais également un match de plus.





Un power-play XXL

On joue la 15e minute de jeu lorsque Michael Hügli transperce pour la première fois de la soirée le portier emmentalois Ivars Punnenvos alors que les Seelandais évoluait depuis seulement 13 secondes en avantage numérique. Deux minutes plus tard, les « rouge et jaune » jouent une nouvelle fois avec un homme de plus sur la glace et c’est le sniper finlandais Toni Rajala qui inscrit le 2-0 d’un maître tir à la ligne bleue. Dans une rencontre jusque-là très disputée, la maîtrise affichée en power-play a permis aux Biennois de prendre l’ascendant sur les Tigres dès la première période.