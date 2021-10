Le HC Bienne enrôle un cinquième joueur étranger. Lauri Korpikoski rejoint le club de hockey sur glace seelandais avec effet immédiat et jusqu’à la fin de la saison en cours, annonce le HCB ce lundi. L’attaquant finlandais de 35 ans a disputé 639 matches en NHL, la ligue nord-américaine, notamment avec Phoenix, New York et Edmonton. Il évoluait la saison dernière en Finlande avec le club de Turun Palloseura et avait été champion de Suisse avec les ZSC Lions lors de la saison 2017-2018. /comm-mmi