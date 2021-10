Le HC Bienne perd un défenseur

Un blessé de plus dans l’infirmerie du HC Bienne. Le défenseur russe Alexander Yakovenko s'est partiellement déchiré les ligaments d'un pied samedi lors du match de National League de hockey sur glace contre les Zurich Lions. Il sera absent jusqu'à la pause internationale du mois prochain et rejoint Luca Hischier, Fabio Hofer et Jere Sallinen sur la liste des blessés seelandais. /ATS-mmi