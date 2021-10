Le HC Bienne a su attendre son heure

Le HC Bienne a montré qu’il avait de la ressource. La bande d’Antti Törmänen s’est imposée avec panache, samedi soir à la Tissot Arena, contre Rapperswil-Jona Lakers 4-2 en National League de hockey sur glace. Mis à mal par la vitesse d’exécution des Saint-Gallois, le HCB a su faire le dos rond et se montrer réaliste devant la cage adverse.





Le canonnier Rajala a encore frappé

52e minute de jeu, les Seelandais s’apprêtent à évoluer une nouvelle fois en supériorité numérique. Gaëtan Haas remporte l’engagement et deux secondes plus tard, la Tissot Arena explose de joie. Entre temps, Toni Rajala a récupéré la rondelle et a fait du Toni Rajala en mystifiant Melvin Nyffeler d’un tir du poignet dévastateur : un classique. Il faut dire que l’artificier finlandais avait déjà réalisé pareil numéro en power-play dans la deuxième période pour permettre à son équipe de mener 2-1 (28e). Quoiqu’il en soit, la seconde réussite du numéro 25 seelandais a permis aux « rouge et jaune » de se défaire de vaillants Lakers qui avaient jusque-là fait mieux que se défendre en imposant un rythme très soutenu aux Biennois. Michael Hügli a terminé le travail en inscrivant le 4-2 dans la cage vide à deux minutes de la sirène finale.