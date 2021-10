Le HC Bienne croqué par les Lions

L’envie de ne plus avoir envie

Cependant, le ressort semblait cassé dimanche du côté du HC Bienne. Exactement deux minutes après l’égalisation de Toni Rajala, la défense seelandaise est passée à travers son sujet et a permis à Jiri Sekac de redonner l’avantage à la troupe de John Fust. Dans le troisième tiers-temps, Bienne s’est montré trop maladroit, principalement en power-play, et surtout trop friable derrière pour inquiéter un Lausanne sûr de sa force. Michael Frolik a planté le dernier clou dans le cercueil « rouge et jaune » en inscrivant le 4-2 dans la cage vide juste avant la sirène.