Le HC Bienne reprend les commandes

Le HC Bienne poursuit sa marche en avant et retrouve le sommet. Les hockeyeurs seelandais ont pris la mesure de Lugano 4-1 vendredi soir à la Tissot Arena. Une deuxième victoire d’affilée qui leur permet de retrouver la première place du classement de National League.

Le succès des hommes d’Antti Törmänen est incontestable. Supérieur à une formation tessinoise actuellement sur courant alternatif, le HCB a fait l’essentiel pour passer l’obstacle. Avec un peu plus d’adresse et de conviction à la finition, l’addition aurait pu être plus salée. Car en face, les Tessinois n’ont mis le nez à la fenêtre qu’à de rares occasions, principalement dans les dernières minutes du deuxième tiers, où ils ont pu ramener le score de 2-0 à 2-1. Heureusement, les Biennois n’ont pas eu à se mordre les doigts de ne pas avoir su distancer leur adversaire. Remettant la compresse, ils sont parvenus à se mettre définitivement à l’abri en fin de match.

En confiance, les « rouge et jaune » ont donc logiquement pris la mesure de Luganais empruntés dans l’élaboration du jeu. De quoi aborder sereinement le long déplacement à Davos ce samedi (19h45, en direct sur RJB). /rch