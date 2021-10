Marco Streit : « Joren Van Pottelberghe est chaud ! »

Hiérarchie très claire

La hiérarchie est clairement établie entre les deux gardiens biennois, Joren Van Pottelberghe et le Jurassien de 26 ans Elien Paupe. « Elien doit s’entraîner plus. On essaie de lui donner des situations de jeu pendant l’entraînement. Mentalement, il faut qu’il soit prêt quand on a besoin de lui », explique Marco Streit. « Ces dernières années, c’était clair qu’il était le numéro 2 derrière Jonas Hiller donc il n’a pas fait beaucoup de matches. A son âge, c’est clair qu’il aurait besoin de plus de matches », selon l’entraîneur des gardiens. /mmi