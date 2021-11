Le HC St-Imier réalise la passe de trois

Le HC St-Imier continue sa série de succès. Les hockeyeurs imériens de 1re ligue ont pris le meilleur sur Unterseen-Interlaken 6-0 (3-0, 1-0, 2-0) samedi à domicile. Ils ont inscrit la 1re réussite dès la 2e minute de jeu pour ne plus être inquiétés au tableau d’affichage. Six joueurs différents ont trouvé le chemin des filets dans cette partie. Cette 3e victoire de rang permet au HCSI de grimper à la 7e place, à deux points du 4e mais avec deux matches de plus au compteur. /tri