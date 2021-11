Le HC Bienne reste sur son petit nuage

Le HC Bienne a montré qu’il avait du répondant. Vendredi soir à la Tissot Arena, les Seelandais ont pris la mesure d’Ambri-Piotta 3-2 au terme d’une rencontre intense et virile en National League de hockey sur glace. La troupe d’Antti Törmänen confirme ainsi son large succès acquis mardi contre Ajoie.





Un tiers partout et pas de jaloux

Face aux Léventins, connus pour leur vitesse d’exécution et leur rudesse dans les duels, le HCB a décidé de mettre de la vitesse et de la malice dans son jeu. Pari gagnant puisque Tino Kessler (5e) puis Yannick Rathgeb (7e) ont permis à Bienne d’aller boire le premier thé avec un avantage de deux buts. En deuxième période, l’histoire s’est répétée ou presque. Ce sont les Tessinois qui ont dicté le rythme et fait tourner la tête à Gaëtan Haas et ses coéquipiers. Bien aidé par les erreurs défensives seelandaises, Brendan McMillan a pu réduire la marque juste avant la demi-heure grâce à un splendide numéro technique avant qu’André Heim n’inscrive le 2-2 à 55 secondes de la deuxième sirène.