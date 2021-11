Genève prive Bienne d’une semaine parfaite

Les Biennois ont payé leurs pénalités très cher dans ce match. Après un premier tiers dominé par les Grenats, c’est déjà en power-play que Noah Rod a trouvé la faille dans la défense seelandaise à la 38e pour ouvrir le score, servi par le top-scoreur Henrik Tömmernes. Le HCB a longtemps buté sur un excellent Gauthier Descloux, de retour de blessure, et manqué de justesse dans ses contre-attaque. La deuxième situation de supériorité numérique des Seelandais a permis à Michaël Hügli d’égaliser sur une action d’école et un centre de Gaëtan Haas (45e).





Bienne domine le 3e acte mais s'expose



Si les Biennois ont globalement dominé la troisième période, ils n’ont pas su passer l’épaule et ont aussi concéder d’énormes occasions comme ce violent tir de Sami Vatanen sur le poteau ou cette occasion plein axe mais non cadrée de … Tömmernes, omniprésent comme à son habitude, et une fois de plus héros des Genevois. Le HC Bienne a désormais six jours pour s’en remettre et préparer au mieux un nouveau déplacement périlleux à Zurich vendredi prochain, avant de recevoir Genève pour une revanche le lendemain. /jpi