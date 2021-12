Le HC Bienne encore plombé par les pénalités

Bienne a des occasions avant de se faire punir

Entre temps, les Biennois étaient pourtant parvenu à recoller au score grâce à Mike Künzle (35e) et Damien Brunner (45e). Si le HCB a été globalement dominé dans ce match par des Zurichois plus juste et supérieurs physiquement, il s’est offert un gros temps fort à 2-2 sans parvenir à le concrétiser. Reto Schäppi (56e) et Justin Azevedo dans la cage vide (60e) ont donné dans les dernières minutes une dimension un brin sévère au score. Loin de son euphorie du début de saison, Bienne vient de concéder six défaites sur ses neufs derniers matchs et serait bien inspiré de réenclencher une nouvelle dynamique dès ce samedi à l’occasion de la réception de Genève. /jpi