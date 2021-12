Le HC Bienne n’arrive plus à sortir la tête de l’eau

Un lourd tribut à payer

L’une des principales raisons de la déconvenue du HCB réside dans le défi physique imposé par Genève-Servette. Les Aigles ont sorti les muscles et ne se sont pas gênés de provoquer les Biennois durant l’entier de la rencontre à l’image de Tanner Richard chambrant les supporters seelandais à la moindre occasion. Résultat : les pénalités ont été légions et le match très haché ce qui a empêché la troupe d’Antti Törmänen de développer son jeu ultra-léché. Cependant, les deux équipes ont perdu des éléments importants sur blessure durant la rencontre. Damien Brunner a quitté les Seelandais en fin de deuxième période, touché aux adducteurs. Il ne devrait pas revenir d’ici la fin de l’année. Côté genevois, le capitaine Noah Rod, le Topscorer Henrik Tömmernes et Stéphane Patry n’ont pas fini la rencontre.

Malgré cette troisième défaite de rang, le HC Bienne reste au cinquième rang du classement de National League. Les « rouge et jaune » possèdent cinq points d’avance sur le sixième, les ZSC Lions, mais avec également trois matches de plus. Les Seelandais vont tenter vendredi de stopper cette spirale négative en se déplaçant dans l’Emmental pour affronter Langnau. /dpi