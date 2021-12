Le derby échappe encore au HC St-Imier

Le chiffre trois ne convient pas au HC St-Imier. Pour la 3e fois de l’hiver en trois duels, il a été battu par une équipe jurassienne samedi en 1re ligue de hockey sur glace. Les Bats ont été renversés par Franches-Montagnes 8-3 à Saignelégier. Ils encaissent leur 3e revers de rang mais se maintiennent malgré en position de jouer les play-off. 8e, le HCSI à trois points d’avance sur son poursuivants (avec un match de plus) et n’est qu’à trois longueurs de la 5e place.





Des pénalités à foison pour un score fleuve

Les protégés de Steve Pochon ont été pris à froid dans ce derby. Ils ont vu la première ligne adverse marquer lors de ses deux premières présences sur la glace. Mené de deux longueurs (5e), St-Imier s’est réveillé. Il a même fait douter le leader du championnat dans le tiers intermédiaire. Les Bats, bien qu’évoluant qu’avec 16 éléments (14 joueurs et deux gardiens), se sont montrés plus entreprenant que l’équipe taignonne. Las pour eux, Kenny Camarda a envoyé son pénalty sur le poteau à la 36e et Franches-Montagnes a inscrit le 4-1 à la 39e. Une pluie de pénalités s’est ensuite abattue sur ce derby dans le dernier tiers (4 x 2’ + 1 x 5’ + match contre le HCSI, 5 x 2’ contre le HCFM) permettant aux locaux de soigner leurs statistiques offensives avec huit buteurs différents. Une profondeur face à laquelle le HC St-Imier n’a rien pu faire. /msc