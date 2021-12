Après avoir prolongé dernièrement ses deux défenseurs étrangers, ainsi que son entraîneur, le HC Bienne s’est assuré les services de Jere Sallinen jusqu’en 2024. L’attaquant finlandais, arrivé l’été dernier en provenance d’Helsinki, a prolongé son contrat de deux ans. Blessé durant plus d’un mois en raison d’une fracture à la main, il n’a disputé jusqu’à présent que 13 matches avec le club seelandais et inscrit cinq buts et deux passes décisives. /comm-jpi