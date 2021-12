Le HC Bienne s’offre Jesper Olofsson

Un beau cadeau sous le sapin du HC Bienne. Le club seelandais annonce ce vendredi l’engagement de Jesper Olofsson pour les deux prochaines saisons de National League de hockey sur glace. Le Suédois de Langnau est actuellement le Topscorer du championnat. Après 35 matches joués, il affiche 45 points au compteur (23 buts et 22 assistes). « Olofsson possède un tir exceptionnel », se réjouit Martin Steinnegger. Le directeur sportif du HC Bienne estime que le Suédois peut « retourner ou décider des matches à lui tout seul ». Il rejoint une brigade étrangère désormais composée de 5 joueurs puisque Rajala, Sallinen, Loov et Yakovenko sont sous contrat. Ensemble, ils devront porter les « rouge et jaune » vers le sommet du hockey suisse…

Dans la foulée, le club annonce le prolongement de l’attaquant helvétique Tino Kessler pour deux saisons supplémentaires. /comm-tbu