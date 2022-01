L’Ours touché par le Covid, HC Bienne - Berne reporté

Le HC Bienne ne griffera pas la glace ce dimanche. Le derby qui devait l’opposer à Berne à 15h45 à la Tissot Arena est reporté. Le club de la capitale est rattrapé par le coronavirus. Plusieurs membres de l’effectif ont présenté un test positif et les Ours ne sont plus en mesure d’aligner le contingent minimum requis pour un match de National League. Il faut posséder au moins 15 joueurs et un gardien selon le règlement de la ligue. C’est le 4e match prévu ce dimanche à passer à la trappe. Berne ne jouera pas non plus mardi. Le CPB devait accueillir Langnau. /ats-msc