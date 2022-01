Le HC Bienne passe la cinquième

Le HC Bienne a encore montré qu’il avait du cœur. Quatre jours après son incroyable victoire contre Berne, la troupe d’Antti Törmänen a une nouvelle fois remonté un score qui lui était défavorable, dimanche à la Cornèr Arena, pour dominer Lugano 3-2 en National League.





Le HCB a frisé la correctionnelle

Malgré quelques occasions en début de rencontre, les « rouge et jaune » ont subi le rythme des « bianconeri » et ont semblé lents et apathiques devant leur filet. Logiquement, Mark Arcobello a pu ouvrir la marque à la 7e minute en exploitant un mauvais rebond du portier biennois Joren van Pottelberghe. Malgré cette erreur, le dernier rempart du HC Bienne a livré la marchandise, évitant ainsi à ses coéquipiers d’être complétement largués au tableau d’affichage après 20 minutes.

Dans la deuxième période, Gaëtan Haas et ses coéquipiers ont quelque peu relevé leur niveau de jeu pour enfin inquiéter la défense luganaise et le portier Niklas Schlegel. Il n’a alors fallu que quelques minutes pour que l’homme en forme de ce début d’année côté « rouge et jaune », Mike Künzle, n’inscrive son cinquième but en quatre matches pour remettre les deux équipes à égalité (35e). Malheureusement, l’accalmie a été de courte durée et la troupe d’Antti Törmänen s’est fait surprendre par le 2-1 de Mark Arcobello à la 38e minute de jeu alors que les Seelandais venaient de gaspiller un power-play.