Le scénario se répète pour le HC Bienne

Un sursaut d’orgueil de bon augure

Après deux défaites de rang et un premier tiers totalement raté, le HC Bienne a su montrer un visage séduisant dans la suite de cette rencontre. Les Seelandais ont été combatifs, volontaires et créatifs dans le jeu. La preuve, c’est qu’ils ont su renverser la vapeur pour mener au score 2-1 presque jusqu’à la fin de la partie. Et au final, même si le résultat est négatif, la prestation quant à elle reste positive. Le défenseur du HC Bienne, Noah Delémont affirme que malgré les trois défaites, « c'est frustant mais il s’agit tout de même d’une semaine assez encourageante pour le club ». /lge