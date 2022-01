Le HC Bienne a fait ce qu’on attendait de lui

Le télégramme

HC Bienne-SC Langnau Tigers 7-3 (1-1 ; 4-2 ; 2-0)

Tissot Arena, 4'852 spectateurs.

Arbitres : MM. Lemelin/Rüprecht, Altmann/Urfer.

Buts: 3’19’’ Hischier (Haas, Rajala) 1-0. 15’58’’ Diem (Schweri, Pesonen) 1-1. 28’32’’ Haas (Lööv, Hischier) 2-1. 30’07’’ Schweri (Blaser, Pesonen) 2-2. 33’29’’ Schläpfer (Korpikoski, Tanner) 3-2. 33’48’’ Hischier 4-2. 34’28’’ Schmutz (Erni) 4-3. 38’47’’ Rajala (Hischier, Lööv) 5-3. 46’00’’ Hischier (Rajala) 6-3. 47’41’’ Brunner (Sallinen, Yakovenko) 7-3 (à 5 contre 3).

Pénalités: 2x2’ contre Bienne et 3x2’ contre Langnau.

Bienne: van Pottelberghe; Stampfli, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Delémont, Forster; Christen; Hischier, Haas, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Hügli, Sallinen, Kessler; Korpikoski, Froidevaux, Tanner; Schläpfer.

Langnau: Mayer; Blaser, Grossniklaus; Diem, Erni; Aeschbach, Leeger; Mathys; Schweri, Grenier, Pesonen; Petrini, Schmutz, Weibel; Schärz, Berger, Sturny; von Bergen, Melnalksnis, Lapinskis.

Notes : Bienne sans Fey, Rathgeb, Kohler (blessés), Hofer, Schneeberger et Karaffa (malades). Langnau sans Punnenovs, Elsener, Saarela, Huguenin, Stettler, Zryd, Zaetta, Langenegger (blessés), Olofsson, Guggenheim, Saltzgeber, Schilt et Loosli (malades). Schweri manque un penalty pour Langnau (56’06’’). Tirs sur les montants de Tanner (46e) et Sallinen (49e). Tirs cadrés : 38-24. Hischier et Schärz sont désignés meilleur joueur de leur équipe.

Les autres résultats: Ajoie - Fribourg-Gottéron 1-4 (0-1 1-3 0-0). Berne - Zoug 4-1 (2-0 0-0 2-1). Rapperswil-Jona Lakers - Davos 0-3 (0-0 0-1 0-2). Lugano - Ambri-Piotta 4-1 (1-1 1-0 2-0). Zurich Lions - Lausanne 5-1 (3-0 1-0 1-1).

Classement: 1. Fribourg-Gottéron 2,10 points par match/39 matches/82 points (129-92). 2. Zoug 2,00/40/80 (134-94). 3. Rapperswil-Jona Lakers 1,91/43/82 (139-107). 4. Zurich Lions 1,88/42/79 (141-107). 5. Bienne 1,83/41/75 (128-104). 6. Davos 1,66/41/68 (117-101). 7. Lausanne 1,51/39/59 (108-115). 8. Genève-Servette 1,49/41/61 (110-112). 9. Lugano 1,46/41/60 (121-120). 10. Berne 1,29/41/53 (114-117). 11. Ambri-Piotta 1,17/42/49 (103-117). 12. Langnau Tigers 0,76/42/32 (112-163). 13. Ajoie 0,45/40/18 (76-183).