Le HC Bienne subit le réalisme du leader

Le HC Bienne a payé toutes ses erreurs au prix fort vendredi soir sur la glace du leader de National League. Malgré un match honorable, les Seelandais se sont inclinés 5-3 à Fribourg et concèdent une quatrième défaite en cinq matches. Le HCB passera la pause olympique au cinquième rang du classement.





Bienne paye cash



Privé de son gardien Joren Van Pottelberghe, testé positif vendredi matin à une semaine du début des Jeux olympiques, Bienne a connu un premier tiers difficile et frustrant à l’image de son match. Raphaël Diaz a ouvert le score dès la 5e minute et profitant de la naïveté de la défense avant que Christopher DiDomenico ne mystifie le pauvre Elien Paupe au terme d’un contre assassin (18e). Le « coach challenge » demandé par Antti Törmänen pour une possible position de hors-jeu ne mènera pas à l’invalidation du but. Dès le retour des vestiaires, un nouveau contre express était conclu avec brio par David Desharnais (22e).





La remontée biennoise brisée par la canne de Lööv



Jusque-là isolés dans les bandes, les Seelandais parvenaient enfin à s'ouvrir l’axe et réduire l’écart par Mike Künzle (26e) puis Damien Brunner (28e), ce dernier ayant perdu une minute plus tôt son face à face avec Reto Berra sur penalty. Mais à 3-2, un nouveau coup du sort a fait tourner le match en faveur des Fribourgeois. A la ligne bleue, Viktor Lööv cassait sa canne au plus mauvais moment et laissait les Dragons partir en contre parachevé par l’inoxydable Julien Sprunger (39e). Le HCB ne s’en remettra pas vraiment, concédant un nouveau but de David Desharnais dans la troisième période (47e). La nouvelle réduction de l’écart de Jere Sallinen (53e) restera finalement anecdotique, tant l’opportunisme de l’adversaire a fait mal. Désormais Gaëtan Haas et Toni Rajala vont s’envoler ces prochains jours pour la Chine avec leurs sélections respectives, tandis que le sort de Joren Van Pottelberghe reste suspendu aux résultats des tests Covid quotidiens qu’il effectuera ces cinq prochains jours. /jpi