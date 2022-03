Le HC Bienne enlève à nouveau le derby 

Un premier tiers temps de feu : c’est le résumé de la prestation du HC Bienne mardi soir à la PostFinance Arena, en National League de hockey sur glace. Le club seelandais a enlevé haut la main le cinquième derby de la saison contre le CP Berne : il s’est imposé 5-2 devant plus de 13'000 spectateurs médusés, à l’exception de la frange de supporters « rouge et jaune », qui avait fait le déplacement dans la capitale. Cinq derbies et cinq victoires biennoises !

La leçon des Biennois

Tout est allé très vite entre frèree ennemis mardi. Le HC Bienne menait déjà par 5-0 après 18 minutes de jeu. Les joueurs d’Antti Törmänen ont paru mieux en jambes et plus déterminés face à un adversaire peut-être en manque de fraîcheur et qui avait déjà joué samedi et lundi à l’inverse du club seelandais dont le dernier match remontait à vendredi. Les Biennois ont donné le tournis aux Bernois dès les premiers assauts de la partie. Ils ont été mis sur orbite par les deux réussites initiales de Luca Cunti, tombées après sept minutes de jeu seulement, sur deux services parfaits de Damien Brunner. Un Damien Brunner, élu à juste titre meilleur joueur de son équipe, et qui a encore inscrit le quatrième but.