Le HC Bienne coiffé au poteau

Cruel ! On se dirigeait tout droit vers les prolongations et il ne restait que 16 secondes au chronomètre lorsque Damien Riat, ancien Biennois, a dévié victorieusement un centre de Jason Fuchs. Lausanne vient de marquer le troisième but, décisif, alors que Bienne a occupé le camp adverse les cinq minutes précédentes. Cette défaite à domicile 3-2 face au LHC vendredi soir en National League risque de rester en travers de la gorge de hockeyeurs seelandais. D’une part parce qu’elle empêche le HCB de reprendre la 4e place du classement. Mais surtout parce que le scénario a de quoi laisser des regrets.





Un power-play en panne

Bienne avait pourtant rapidement ouvert le score par Noah Delémont (5e), son premier but en National League, superbement servi par Viktor Lööv. Les Seelandais ont eu l’occasion de faire le break dans la foulée à 5 contre 3 durant 1’35’’ mais n’ont pas su trouver la faille d’un Luca Bolthauser impérial durant tout le match. Ni d’avantage sur le nouveau power-play qui a suivi et les suivants. En panne et orphelin de Gaëtan Haas (malade), le jeu de puissance biennois n’a accouché que d’un but en quatre rencontres depuis la reprise.