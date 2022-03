Le HC Bienne réussit un coup fumant à Zurich !

Bienne tremble jusqu’au bout mais arrache un premier point précieux

Malgré un effectif jeune et avec la présence de Marc Kämpf de Langenthal pour pallier les absence, le HCB aura fait preuve d’un rare réalisme pour s’adjuger cette première manche, non sans trembler jusqu'au bout. Pourtant très bon sur sa ligne, le gardien russe Dmitry Shikin (aligné en l'absence de Joren Van Pottelberghe, blessé) a été un brin naïf sur le contournement de son but par Christian Marti, auteur d'une nouvelle réduction de l’écart à 5-4 à la 50e, moins d’une minute après le but de Künzle que les Seelandais espéraient libérateur. Mais ils n’ont plus rien lâché, malgré quelques frayeurs. Nul doute que ce premier succès à l’extérieur a piqué l’orgueil des ZSC Lions avant l’acte II ce vendredi à Bienne (20h00). On en salive déjà ! /jpi