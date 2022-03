« Le moment de lâcher les chevaux » pour le HC Bienne

Pour alimenter sa foi, le HCB pourra puiser une partie de ses espoirs dans ce match référence du 16 octobre lorsque les Brunner, Cunti et Künzle avaient martyrisé Zurich 4-1 au Hallenstadion. Mais les ZSC Lions ont remporté les trois autres confrontations directes de la saison. Leurs attaquants talentueux mais surtout la lourde défense zurichoise a souvent posé problème aux Seelandais. « Oui mais les play-off ce n’est pas le même hockey que ce que l’on vient de jouer durant 52 matches. Tout recommence. Vu leur potentiel offensif, si on leur donne peu de temps et peu de power-play, ça augmenterait nos chances de gagner des matches. Et à 5 contre 5, je pense que l’on est une des meilleures équipes de National League donc on peut là aussi faire la différence », souffle Etienne Froidevaux pour présenter ce duel entre deux équipes à la dynamique inverse.