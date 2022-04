Fin de l’aventure pour le HC Bienne

Le HC Bienne peut ranger cannes et patins : sa saison est terminée. Les hockeyeurs seelandais ont été sortis par Zurich, qui a remporté ce lundi soir au Hallenstadion le 7e et dernier acte décisif de ce quart de finale des play-off de National League sur le score de 3-1. L’équipe d’Antti Törmänen est donc éliminée, alors que les Lions en découdront avec Fribourg-Gottéron en demi-finale.

Si ce clap de fin n’est en rien déshonorant contre un cador du championnat, le HC Bienne peut tout de même nourrir des regrets. Il a manqué de percussion au moment de conclure ses occasions et son power-play a une nouvelle fois été totalement inefficace. Les « rouge et noir » ont encaissé leur premier but sur un contre ravageur des Zurichois, alors qu’ils venaient de disputer une longue séquence devant la cage de l’excellent Kovar (22e). Pire, ils ont plié une deuxième fois alors qu’ils évoluaient à cinq contre quatre (48e) ! Cunti a bien rallumé la flamme de l’espoir à la 51e, hélas en vain. Le « Z » scellait l’affaire dans le but vide à quatorze secondes de la sirène finale.

Les Lions ont ainsi remporté cette série 4-3, alors qu’ils étaient menés 2-0 et 3-2. La formation de Rikard Grönborg a eu le mérite de ne rien lâcher. Elle a eu ce petit supplément de mordant pour passer l’obstacle. Le HCB, lui, peut désormais préparer l’exercice 2022/2023, en espérant franchir un cap supplémentaire. /rch