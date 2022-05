Le HC Bienne commence les matches amicaux le 13 août

Les affiches amicales du HC Bienne sont connues. Les hockeyeurs Seelandais auront droit à 8 matches minimum pour se préparer au mieux à la prochaine saison de National League. Ils débuteront le 13 août par un déplacement en Italie avec un match contre Eisbären Berlin et un autre contre une équipe encore à déterminer. Ils prendront la route pour défier Fribourg-Gottéron, La Chaux-de-Fonds (Swiss League) et Langenthal (Swiss League). Cette dernière rencontre marque le début de la Berner Cup. Deux matches de plus en lien avec ce trophée amical pourraient s’ajouter au calendrier. Ensuite, ils reçoivent la visite d’Ajoie et d’Ambri-Piotta juste avant un dernier déplacement au Tessin pour jouer contre Lugano. Le début du championnat est prévu le vendredi 16 septembre. /lge