Noah Delémont et Jérémie Bärtschi convoqués en équipe de Suisse U20

Plusieurs hockeyeurs de la région convoqués avec l’équipe nationale suisse U20. Le gardien Noah Patenaude (Saint John Sea Dogs / Canada) formé au HC Bienne, les défenseurs Noah Delémont (HC Bienne) et Lian Bichsel (Leksands IF / Suède) également formé dans le club seelandais ainsi que les attaquants Jérémie Bärtschi (HC Bienne) et Lilian Garessus (HC Ajoie) de retour dans le club jurassien depuis peu font partie des 37 joueurs sélectionnés pour le début de la préparation en vue des championnats du monde U20. La compétition se tiendra du 9 au 20 août à Edmonton au Canada.

L’entraîneur de l’équipe nationale Marco Beyer et son staff ont convoqué cinq gardiens et 32 joueurs de champ pour le début de la préparation. Le cadre sera progressivement réduit à 25 joueurs dans le cours des prochaines semaines de préparation. /comm-fwo