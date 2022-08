Le HC Bienne passe de la canicule à la glace

Les trois autres recrues étaient aussi présentes : le défenseur Luca Christen, l’attaquant suédois Jesper Olofsson et le nouveau portier finlandais Harri Säteri arrivé il y a deux semaines. Simon Rytz n’a d’ailleurs pas manqué d’observer son nouvel homologue, une armoire à glace d’1m86 pour 89 kilos. « Il a un équipement vraiment très large ! (rires) Il prend beaucoup de place dans la cage, mais il est aussi rapide avec ses gants et ses jambes, bon techniquement. C’est la qualité finlandaise. Nous on fait des montres Tissot et Rolex, eux ils font des gardiens finlandais ».





Le HC Bienne dans la continuité



Avec seulement quatre recrues, pas de révolution au HC Bienne qui joue la continuité, ce qui devrait faciliter la préparation. « Pour commencer, c’est vrai que c’est plus facile parce que les joueurs connaissent tous la structure et le programme. Mais c’est aussi une nouvelle chance pour tout le monde, parce que ça repart de zéro aussi pour les joueurs qui étaient déjà là », glisse l’entraîneur assistant Thomas Zamboni.







Déjà un sentiment de revanche dans l'air



Et les anciens pensent déjà à la compétition à écouter l’attaquant Etienne Froidevaux. Il avoue que beaucoup ont traversé cet été avec une envie de revanche. « Je sens que les gars ne sont pas contents de la manière dont la saison dernière s’est terminée (NDLR élimination en quart de finale au match 7 contre Zurich), je sens qu’il y a quelque chose dans le ventre, et c’est bien pour recommencer ». Les Biennois ont désormais cinq semaines et une dizaine de matches amicaux pour être prêts pour la reprise de la National League, le 16 septembre à Lausanne. /jpi





Galerie photos du premier entraînement sur glace de la saison