Le HC Bienne rentre bredouille

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour le HC Bienne en Italie. Les hockeyeurs seelandais ont perdu leur deuxième match en deux jours à la Coupe des Dolomites, dont ils avaient enlevé le trophée il y a un an. Ils ont été battus par Augsburg Panther 5-2 (4-0 0-0 1-2) dimanche à Neumarkt lors de la petite finale de ce tournoi de préparation en vue de la reprise de la National League. Les joueurs d’Antti Törmänen ont été pris à froid par les Allemands. Ils étaient déjà menés 4-0 après le premier tiers et ont dû patienter jusqu’à la dernière période pour trouver le chemin des filets par l'intermédiaire de Mike Künzle et Jesper Olofsson. /emu