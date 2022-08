Janis Moser de passage au HC Bienne

S’il s’est déjà forgé un solide mental, il sait pertinemment que la 2e saison qui se présente est la plus difficile, celle où il faut confirmer. « C’est toujours particulier cette 2e saison. Les attentes augmentent, pas seulement de la part des autres mais aussi ce que j’attends de moi-même. Je veux avoir plus d’influence sur le jeu, prendre le rôle le plus important possible et juste m’améliorer. C’est la saison la plus difficile oui, mais j’ai surtout confiance en moi. Si je fais mon travail et que je me concentre sur ce qui est important, ce sera bon », glisse Janis Moser. « Il a la mentalité et la capacité de travail. Il a une sérieuse chance pour rester là-bas et faire du très bon job », encourage Yannick Rathgeb. Janis Moser démarrera la préparation avec Arizona début septembre alors que le championnat de NHL reprendra mi-octobre. /jpi