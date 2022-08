Victoire du HC Bienne dans la Coupe bernoise

Hiérarchie respectée dans la Coupe bernoise de hockey sur glace. Le HC Bienne a battu l’hôte du tournoi, Langenthal, sur le score de 6-2 mardi soir. Les Seelandais n’ont laissé aucune chance aux pensionnaires de Swiss League.





Six buteurs différents

Les hockeyeurs seelandais ont inscrits les deux premiers buts, par Robin Grossmann et Gaëtan Haas, après moins de cinq minutes de jeu. Après le premier thé, le HCB a enfoncé le clou grâce aux réussites de Toni Rajala (26e minute) et Luca Hischier (35e). Langenthal est ensuite revenu au score, 42 secondes seulement après le 4-0. Mais les Biennois n’ont pas tremblé et Jesper Olofsson a inscrit le 5e but dès le début du 3e tiers (43’14). Et malgré la bonne réaction du club de deuxième division suisse qui a marqué à peine plus d’une minute plus tard son 2e but, le HC Bienne a définitivement tué le match à la 53e sur une réussite de Tino Kessler.

La prochaine rencontre du HCB dans cette Coupe bernoise se jouera vendredi. Elle les verra défier le vainqueur de la partie entre Berne et Langnau qui se déroule ce mercredi à Langenthal. /lyg