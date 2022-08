Deux attaquants prolongent au HC Bienne

Le HC Bienne prolonge déjà deux de ses joueurs. Dans un communiqué paru lundi, le club seelandais de National League de hockey sur glace annonce avoir rallongé la durée des contrats de ses attaquants Damien Brunner et Elvis Schläpfer. Le premier, arrivé en 2018, a déjà disputé 164 matches et inscrit 134 points sous les couleurs biennoises, avec qui il restera désormais lié jusqu’en avril 2024. Le second a connu ses premiers alignements avec la première équipe en 2019 et a prolongé son contrat de deux ans, soit jusqu’en avril 2025. /comm-amo