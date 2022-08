Les signaux sont au vert pour le HC Bienne

Les dirigeants ont fixé comme objectif sportif une place dans les six premiers au terme de la saison régulière : « Cela reste un objectif très ambitieux. Nous aurons un championnat avec 14 équipes et beaucoup de nouveaux étrangers très intéressants et je pense qu’il y a bien une dizaine d’équipes qui sont capables d’atteindre ce top 6 », poursuit Stéphanie Mérillat

Cette ambition est dans les cordes du contingent du HC Bienne, selon son directeur sportif, Martin Steinegger, qui n’a, a priori, pas prévu de nouveau transfert avant la reprise de la National League le 16 septembre : « Si je regarde le marché, il n’y a qu’un étranger qui pourrait nous aider sur la glace, mais nous en avons déjà six et ça ne sert à rien d’en recruter un autre pour les gradins. Et il n’y a pas les deux centres qui nous manquent sur le marché suisse », explique Martin Steinegger.