Le HC Bienne aborde sa saison sans certitude

Heureusement, la plupart des blessés sont sur le retour ces derniers jours. Si Mike Künzle reste sur le flanc, Luca Cunti et Luca Hischier demeurent incertains tandis qu’Étienne Froidevaux pourrait encore être préservé quelques jours. Seul repère au milieu de ce flot de doutes, l’effectif a très peu bougé à l’intersaison (voir ci-dessous). « Travailler dans cette continuité est pour moi un avantage. Tu te connais, tu sais un peu les forces et faiblesses de chacun… La préparation n’a pas fonctionné comme on voulait mais on a remis tout cela à plat ces derniers jours. On a crevé l’abcès et on s’est dit les choses en face, ça ne peut être que bon pour le futur », confie le capitaine Gaëtan Haas pour confirmer que l’été n’a pas été un long fleuve tranquille.







« Une très bonne équipe sur le papier »

Celui qui connait finalement le mieux cette équipe, c’est Toni Rajala, présent au HC Bienne depuis 2016, ce qui fait de l’attaquant finlandais le plus ancien du vestiaire. Il perçoit toujours un fort potentiel dans son équipe malgré les difficultés et les déceptions de ces dernières années. « Sur le papier, nous avons une très bonne équipe mais on doit transposer ça sur la glace pour jouer en équipe. C’est primordial pour espérer gagner des matches et remporter le championnat. Mais on sait qu’on a de la qualité dans le vestiaire », affirme le top-scoreur biennois de la saison dernière.