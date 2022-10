Le Covid-19 s’invite dans les rangs du HC Bienne

Quatre joueurs du HC Bienne sont sur la touche à cause du Covid-19. Après avoir rendu un test positif au coronavirus, le gardien Simon Rytz et les attaquants Etienne Froidevaux, Damien Brunner et Mike Künzle ne seront pas du voyage ce vendredi soir à Zoug (rencontre à vivre sur RJB en direct dès 19h30). Le club seelandais de National League l’a annoncé sur son site internet. Il n’a pas précisé la durée d’absence des joueurs. /comm-nmy