Le HC Bienne fait le grand huit

Sans trembler

Le HC Bienne n’a jamais véritablement été mis sous pression dans cette partie. En effet, il a réussi à livrer un match plein devant son public. Dès l’entame de la partie, les Seelandais ont pris le contrôle du jeu et c’est ainsi logiquement qu’ils ont pris l’avantage dans le 1er tiers-temps. C’est d’abord Alexander Yakovenko qui a ouvert la marque à la 7e minute puis Mike Künzle a doublé la mise juste avant le 1er thé. C’est surtout dans la 2e période que le HCB a fait la différence et a assommé son adversaire grâce à 4 réussites en 4 minutes. Yannick Rathgeb (27e) a montré l’exemple à Viktor Lööv (29e), Fabio Hofer et Mike Künzle (30e). Malgré un petit sursaut d’orgueil qui a permis à Langnau de réduire l’écart à deux reprises, les hommes d’Anti Törmänen n’ont jamais réellement été mis en danger dans cette partie. Jere Sallinen a terminé le travail en inscrivant le 7-2 à la 47e minute.