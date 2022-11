Le HC Bienne toujours sur son petit nuage

Le HC Bienne enchaîne un 9e succès de rang en National League de hockey sur glace. Les hommes d’Antti Törmänen ont dominé Zurich 5-4 mardi à la Tissot Arena devant 5140 spectateurs. Dans une partie très animée, où les « rouge et jaune » ont été pris à froid en début de match, Toni Rajala a inscrit un but d’anthologie dans le 1er tiers temps avant de réaliser le doublé à la 38e minute. Malgré une forte pression zurichoise dans les dernières minutes, le HC Bienne s’impose et reste sur son petit nuage.





Prochain match vendredi pour le HC Bienne qui reçoit Rapperswil. Une partie à suivre en direct sur RJB. Développement suit./fph