Le HC St-Imier ne tremble pas chez la lanterne rouge

Le HC St-Imier gagne sur la route. Les joueurs de Steve Pochon ont corrigé le dernier Yverdon 5-2 (3-1 2-0 1-0) samedi en 1re ligue de hockey sur glace. Ils ont pris les choses en main d’entrée en menant de deux longueurs après dix minutes de jeu et des réussites de Vivian Pelletier et Kenny Camarda. Celui-ci a inscrit un doublé juste avant le premier thé pour répondre à la réduction de l’écart adverse. Les Bats ont plié la rencontre en tout début de 2e période grâce à des buts de Robin Fuchs et Kenny Camarda à nouveau, avant d’encaisser un but sans gravité en fin de match. Cette victoire permet au HCSI de figurer à la 8e place de la hiérarchie avec une longueur d’avance sur la barre. /emu