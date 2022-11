Le HC Bienne enchaîne un troisième revers

Cette fois la défense n’a pas pris l’eau contrairement aux dernières sorties mais le HC Bienne n’est parvenu à sauver qu’un point face à Zoug. Face aux doubles champions de Suisse en titre, les Seelandais se sont inclinés 2-1 après les tirs au but vendredi soir à domicile en National League de hockey sur glace. Avec cette troisième défaite d’affilée, le HCB reste deuxième mais voit Rapperswil revenir à trois points tandis que Genève compte huit points d’avance en tête du classement avec un match de plus au compteur.





Un match techniquement décousu



Le choc attendu face à Zoug n’a pas atteint des sommets et les deux équipes se sont montrées techniquement empruntées, notamment au cours d’une première période soldée sur un score nul et vierge. Sans être dans un grand soir, Zoug est parvenu à ouvrir le score en seconde période en power-play sur une réalisation de Fabrice Herzog, bien aidé par un contre malheureux de Viktor Lööv (27e). Dominants dans la possession mais butant sur un Leonardo Genoni impérial, les Seelandais ont dû patienter jusqu’à la 47e pour égaliser par Tino Kessler, à l’affût après un rebond provoqué par tir de Yannick Rathgeb.





Genoni écoeure Bienne



La dynamique du HC Bienne a malheureusement été freinée en fin de match par deux pénalités successives… et toujours par un grand portier adverse qui a encore sauvé son équipe en prolongation. Premier tireur, Jesper Olofsson a été le seul Biennois à transformer son tir au but, Jan Kovar et Sven Senteler donnant la victoire à Zoug. Le HCB tentera de sortir de cette spirale négative dès samedi sur la glace de Kloten (19h45). /jpi