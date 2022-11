Deux Biennois dans la sélection provisoire pour le Mondial U20

Deux jeunes du HC Bienne sont en lice pour représenter la Suisse au championnat du monde U20 de hockey sur glace. Darren Boss et Mattheo Reinhard font partie du cadre provisoire de 28 joueurs dévoilé mercredi par le sélectionneur Marco Bayer. L’équipe s’envolera pour le Canada le 12 décembre pour y effectuer sa préparation en vue du Mondial qui se tiendra du 26 décembre au 5 janvier à Halifax et à Moncton. Elle y disputera trois matches amicaux contre le Canada, la République tchèque et la Suède. La sélection définitive sera ensuite réduite à 20 joueurs et trois gardiens. /comm-emu