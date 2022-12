Le HC St-Imier s’offre le leader

Les Bats s’imposent contre le leader et sortent de la zone rouge. Le HC St-Imier a dominé Wiki-Münsingen 7-4 (1-0 3-2 3-2) ce samedi à domicile en 1re ligue de hockey sur glace. Le HCSI a ouvert le score à la 12e minute grâce à Kenny Camarda. Il s’est fait rejoindre juste après le premier thé, avant de faire trembler les filets par deux fois en 18 secondes à la 33e grâce à Yoan Vallat et Yoann Adatte. Les deux équipes ont encore marqué un but chacun avant la deuxième pause (4-2). Au retour des vestiaires, les hommes de Steve Pochon ont pris le large en inscrivant trois réussites par Yvo Vuilleumier à la 46e, Ludovic Schneider à la 49e et Samuel Grezet à la 55e. Leurs adversaires ont réduit l'écart par deux fois, mais n’ont pas réussi à revenir à la hauteur des Bats. A noter encore que toutes les réussites imériennes ont été inscrites par des buteurs différents.

Grâce à cette victoire, le HCSI quitte la zone rouge et occupe désormais la 10e place du classement, à deux longueurs de la 8e place synonyme de play-off. /fwo