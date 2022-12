Fin de série pour le HC St-Imier

Le HC St-Imier conclut l’année sur une défaite. Les hockeyeurs du Vallon ont perdu 5-2 (0-0 2-0 3-2) contre Uni Neuchâtel sur leur glace mercredi en 1re ligue. Ils voient ainsi leur série de quatre succès de rang s’achever. Il a fallu attendre la mi-match pour que le tableau d’affichage se débloque, la faute à un but des visiteurs, qui ont doublé la mise cinq minutes plus tard. Les Neuchâtelois ont même pris trois longueurs d’avance à la 45e. Les Bats ont réagi trop tard en inscrivant deux réussites en fin de match par Robin Fuchs (52e) et Stéphane Morin (57e). Tentant le tout pour le tout, ils ont ensuite encaissé deux buts dans la cage vide. Le HCSI reste 8e du classement, avec trois unités de bonus sur la barre, mais un match en plus au compteur que les deux équipes qui le suivent. /emu